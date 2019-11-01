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Подрядчика заставят нанести новую разметку

01.11.2019 17:05 2 454 Оксана ИВАНОВА, Фото: Дмитрий Ивьев.
Подрядчика заставят нанести новую разметку

Разметку на улице Плеханвоа нанесли пару недель назад. И уже от неё почти ничего не осталось.

Городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ прокомментировал на пресс-конференции 1 ноября ситуацию с разметкой на дорогах, которые были отремонтированы в этом году рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Калужские автомобилисты считают, что безопаснее они не стали, потому что нанесённая всего месяц назад разметка уже практически полностью стёрлась, хотя должна держаться, в среднем, 3-4 месяца.

«Выехал вчера в сумерках. Асфальт мокрый, бликует. Где разметка?! Куда её дели? – возмущается в социальных сетях наш коллега Евгений ЖУРАВЛЁВ. – Соответствует ли такая разметка ГОСТам? Она ведь должна быть со световозвращающими элементами. В идеале – объёмная. Такая, чтобы ночью водитель видел её в свете фар. Опять сэкономили? Опять сделали только для галочки?»

Градоначальник ответил, что нанесение разметки является обязанностью подрядчика и что ему придётся разметить дороги заново. Но при одном условии – если будет благоприятная погода.

- Разметку можно наносить минимум при +5 градусах, - сказал Разумовский.

Журналисты поинтересовались, планируется ли в будущем наносить на отремонтированные дороги более долговечную пластиковую разметку.

- Если улица особенно нагруженная, основная, магистральная, там в техническом задании будет прописана пластиковая разметка, - ответил Дмитрий Разумовский. – Там, где периферийные дороги, разметка будет традиционная. Её периодически будут обновлять. Мы за этим проследим. 


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Авторы
Оксана ИВАНОВА 
Фото: Дмитрий Ивьев.
Тэги: авто дороги
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