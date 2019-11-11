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Разметку впитал асфальт: губернатор дал дорожникам три дня

11.11.2019 10:15 20 3190 Елена Французова
Разметку впитал асфальт: губернатор дал дорожникам три дня

В понедельник, 11 ноября, на координационном заседании в областном правительстве глава региона Анатолий АРТАМОНОВ затронул тему реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, исчезнувшую разметку.

- Сейчас несколько дней будет солнечно, надо нанести разметку. Взяли, нанесли на свежеуложенный асфальт, конечно, она туда впиталась - и всё, ее не видно. И деньги потратили, и работа, считай, не сделана. Надо было подождать три-четыре дня, - сказал губернатор. - Я и строителей тоже понимаю... Но надо переделывать. Причём сейчас, немедленно надо включиться, три дня будет погода. Повсеместно нанести эту разметку.

Также глава региона распорядился в ближайшее время исправить все огрехи - некачественные съезды, провалившиеся люки.

- Там, где работа сделана с браком, эту работу, конечно, не принимать и не оплачивать ни в коем случае. В противном случае будет обязательный конфликт с правоохранительными органами. Сделано? Сделано! Сделано некачественно. Да, пользоваться будем, но оплачивать не будем. В следующем году переделаете, - сказал Артамонов.

Кроме того, губернатор призвал своих подчинённых аккуратнее  высказываться по срокам работ. Напомним, что в Калуге дороги обещали сначала сделать ко Дню города,  но потом эти сроки неоднократно переносились.

- По дорогам, ещё раз, на будущее, я просил бы тех, кто реально не делает эту работу и от кого не зависят сроки исполнения, безответственные заявления по срокам не делать. А то кто-то прокукарекал: «Я хочу вот. У меня должно быть к этому дню!» А кто-то подхватил и сказал, что это вот плановая цифра, к этому времени и должна сделана быть. У нас есть государственная программа, есть контракт. В контрактах всё прописано – и сроки, и объёмы. Вот от этих цифр и надо отталкиваться, в том числе во всяких публичных высказываниях.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: авто дороги анатолий артамонов
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