Дороги Калуги отремонтируют ко Дню города

06.08.2019 12:30 323

Специалисты управления городского хозяйства Калуги и представители липецкого подрядчика, который и ремонтирует калужские улицы, проверили качество асфальтового покрытия на Грабцевском шоссе, а также на улицах Зеленой, Тарутинской, Гурьянова, Пухова, Герцена и Октябрьской.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калуге ведутся работы на двадцати семи объектах. Шесть их них сданы, другие – в стадии завершения.

Как пообещал начальник Управления городского хозяйства Калуги Алексей Волков, все дороги будут отремонтированы ко Дню города, 31 августа.

Фото: пресс-служба Городской Управы г. Калуги.