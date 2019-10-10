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Пуск троллейбусов №6 опять перенесли

10.10.2019 09:21 3 1369 Дмитрий Ивьев, Фото: Калужский троллейбус | Официальная группа.
Пуск троллейбусов №6 опять перенесли

В Калуге с марта продолжается реконструкция участка Грабцевского шоссе от площади Маяковского до улицы Карла Либкнехта. Изначально заявлялось, что работы завершат в августе, а троллейбусы по маршруту №6 начнут ходить 10 сентября. Однако дорога не сдана до сих пор.

В середине сентября в городской управе назвали новую дату - запуск троллейбусов был назначен на 25 сентября. После этого чиновники называли дату 10 октября.

Однако сегодня троллейбусы по этому маршруту по-прежнему не ходят. Теперь в городской управе называют новую дату.

- По информации заказчика работ, восстановление движения троллейбусов по маршруту №6 «пос. Северный - пос. Дубрава» планируется с 1 ноября 2019 года, - рассказали нам в управлении городского хозяйства.

Отметим, что работы на Грабцевском шоссе проводит та же компания, которая выиграла подряд на строительство новой дороги от улицы Серафима Туликова к Южному обходу, занимается строительством второй очереди Шопинской дороги, а также ремонтирует улицу Московскую - от Азаровской до Светлой. Все эти работы должны быть завершены в нынешнем году.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Калужский троллейбус | Официальная группа.
Тэги: транспорт троллейбус укт дороги
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