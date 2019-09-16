Реконструкция Грабцевского шоссе: водителям добавили светофоры, пешеходам – тротуары и остановки

В Калуге в ближайшие две недели обещают завершить работы по ремонту Грабцевского шоссе. Реконструкция небольшого участка от улицы Карла Либкнехта до площади Маяковского началась ещё в апреле, однако водители перестали поминать недобрым словом дорожников совсем недавно, когда на дороге наконец-то уложили новый асфальт.

- Подрядчиком ведётся работа по устранению недочетов, - рассказали нам в городской управе. - Ориентировочный срок пуска троллейбуса №6 - 25 сентября. Срок окончания всех работ - ориентировочно 30 сентября.

Что же изменилось за пять месяцев и почти 100 миллионов рублей? Смотрите в нашем фоторепортаже.

Перекресток Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе. Бывшая клумба с тюльпанами поменяла форму, на пешеходных переходах появилась разметка. Но установленные светофоры пока не работают.

Плитку здесь пока так и не уложили.

Проезжую часть расширили, но опора для троллейбусной линии оказалась посередине дороги.

Светофоры со стрелками для поворота налево на улицу Карла Либкнехта.

Из разметки - пока только полосы на пешеходных переходах.

Тротуары появились вдоль заправки и рядом с торговым центром. Раньше людям приходилось идти по дороге.

Таким раньше был «тротуар».

Ещё один переход со светофором - в 120 метрах от предыдущего.

Новая остановка на Грабцевского шоссе, 4б.

Мест восемь, а машина одна.

В районе площади Маяковского режим работы светофоров не поменялся.

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