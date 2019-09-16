Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Понедельник, 16 сентября
$ 64.47 0.72
71.53 0.30
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Реконструкция Грабцевского шоссе: водителям добавили светофоры, пешеходам – тротуары и остановки

16.09.2019 15:50 8 2266 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Реконструкция Грабцевского шоссе: водителям добавили светофоры, пешеходам – тротуары и остановки

В Калуге в ближайшие две недели обещают завершить работы по ремонту Грабцевского шоссе. Реконструкция небольшого участка от улицы Карла Либкнехта до площади Маяковского началась ещё в апреле, однако водители перестали поминать недобрым словом дорожников совсем недавно, когда на дороге наконец-то уложили новый асфальт.

- Подрядчиком ведётся работа по устранению недочетов, - рассказали нам в городской управе. - Ориентировочный срок пуска троллейбуса №6 - 25 сентября. Срок окончания всех работ - ориентировочно 30 сентября.

Что же изменилось за пять месяцев и почти 100 миллионов рублей? Смотрите в нашем фоторепортаже.

Перекресток Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе. Бывшая клумба с тюльпанами поменяла форму, на пешеходных переходах появилась разметка. Но установленные светофоры пока не работают.

Плитку здесь пока так и не уложили.

Проезжую часть расширили, но опора для троллейбусной линии оказалась посередине дороги.

Светофоры со стрелками для поворота налево на улицу Карла Либкнехта.

Из разметки - пока только полосы на пешеходных переходах.

Тротуары появились вдоль заправки и рядом с торговым центром. Раньше людям приходилось идти по дороге.

Таким раньше был «тротуар».

Ещё один переход со светофором - в 120 метрах от предыдущего.

Новая остановка на Грабцевского шоссе, 4б.

Мест восемь, а машина одна.

В районе площади Маяковского режим работы светофоров не поменялся.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: фоторепортаж авто дороги
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Бездонная дыра: мусоровоз провалился в яму на калужской улице 16.09.2019 10:06

Рынок, тайные вечеринки и парковки: что предлагают сделать на улице Театральной 13.09.2019 14:30

Новый сквер рядом с горуправой доделают к ноябрю 12.09.2019 13:00

Кубок Губернатора по конному спорту собрал 110 наездников 09.09.2019 11:09

Массовая езда по тротуару: калужские водители облюбовали новый маршрут на Плеханова 04.09.2019 16:33

Народные новости
1128 1
umike
9639 9
anyen
5989 0
umike

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 8 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 17 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
сб 21 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
вс 22 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр

Для детей

ср 18 сентября, 11:00
Спектакль "Три поросенка"
Калужский театр кукол
сб 21 сентября, 11:00
Спектакль «Кошкин дом»
Калужский театр кукол
чт 19 сентября, 13:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 21 сентября, 17:00
Чемоданный театр приглашает на спектакли
Калуга

Концерты

ср 18 сентября, 19:00
Барочная капелла "Золотой век"
Дом музыки
пт 20 сентября, 19:00
"Чижик-Джаз-Квартет"
Дом музыки
ср 25 сентября, 19:00
Вечер органной музыки
Дом музыки
ср 25 сентября, 19:00
КМСО им. С. Т. Рихтера и Манца Измайлова
Филармония

Кино

Птичий дозор
Щегол
Дорогой папа
Королевские каникулы
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

МегаФон довел скорость 5G до рекордной отметки

«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов

«Макснет» представил праздничный тариф ко Дню рождения компании

МегаФон Путешествия – в удобном приложении на iOS и Android

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.