Клумбу с тюльпанами засыпали строительным мусором

На днях на Youtube пользователь Сергей Фондиков выложил запись, на которой запечатлена клумба с тюльпанами на перекрёстке Грабцевского шоссе и улицы Баррикад в Калуге. Мужчину возмутило, что она частично разрыта и завалена строительным мусором.
Ситуацию во вторник, 7 мая, нам прокомментировал заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.
- На данный момент идет реконструкция участка дороги на Грабцевском шоссе, - пояснил он. - Клумба также попадает под реконструкцию, так как находится на месте разворотного кольца. Через нее будет организован пешеходный переход, выложенный брусчаткой, зеленая зона сохранится, но немного поменяет форму. В связи с невозможностью качественной пересадки цветущих луковиц тюльпанов на новое место, было принято решение об очистке земли с клумбы и оставление цветущих растений на дни праздничных мероприятий. После проведения праздников данные тюльпаны будут выкопаны для хранения луковиц в летней период с дальнейшей посадкой.
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