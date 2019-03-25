Начинается реконструкция Грабцевского шоссе, троллейбусы отменят

На следующей неделе в Калуге перестанет работать троллейбусный маршрут №6. Это связано с началом реконструкции Грабцевского шоссе на участке от улицы Карла Либкнехта до площади Маяковского.

Освободившиеся троллейбусы планируется отправить на маршруты №№ 3, 9 и 18, а на Грабцевском шоссе в два раза увеличат количество автобусов № 90 «Поселок Северный – Торговый центр», рассказали 25 марта на планёрке в городской управе.

Как мы уже рассказывали, реконструкция этого участка Грабцевского шоссе предусматривает расширение проезжей части, ремонт тротуаров, создание дополнительных парковочных мест, установку светофоров и устройство двух остановок для общественного транспорта. Будут переложены линии связи и электрические линии, а также контактная сеть управления калужского троллейбуса. Подрядчик планирует завершить работы за четыре месяца.

Реконструкцией будет заниматься компания, строившая недавно дорогу на Правом берегу. Стоимость проекта составит около 97,5 миллиона рублей.

Уважаемые читатели! А каким транспортом вы пользуетесь в Калуге? Расскажите в комментариях!