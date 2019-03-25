Начинается реконструкция Грабцевского шоссе, троллейбусы отменят

На следующей неделе в Калуге перестанет работать троллейбусный маршрут №6. Это связано с началом реконструкции Грабцевского шоссе на участке от улицы Карла Либкнехта до площади Маяковского.
Освободившиеся троллейбусы планируется отправить на маршруты №№ 3, 9 и 18, а на Грабцевском шоссе в два раза увеличат количество автобусов № 90 «Поселок Северный – Торговый центр», рассказали 25 марта на планёрке в городской управе.
Как мы уже рассказывали, реконструкция этого участка Грабцевского шоссе предусматривает расширение проезжей части, ремонт тротуаров, создание дополнительных парковочных мест, установку светофоров и устройство двух остановок для общественного транспорта. Будут переложены линии связи и электрические линии, а также контактная сеть управления калужского троллейбуса. Подрядчик планирует завершить работы за четыре месяца.
Реконструкцией будет заниматься компания, строившая недавно дорогу на Правом берегу. Стоимость проекта составит около 97,5 миллиона рублей.
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