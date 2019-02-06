Развязку на Грабцевском шоссе и дорогу к рынку построят за 97 миллионов

В этом году в Калуге планируются реконструкция улицы Грабцевское шоссе на участке от дома № 10 до площади Маяковского, а также строительство транспортной развязки на пересечении Грабцевского шоссе и улицы Карла Либкнехта.

На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение строительных работ. Начальная стоимость контракта – почти 97 млн. 974 тыс. рублей.

Проект реконструкции предполагает расширение и капитальный ремонт проезжей части, строительство и переустройство тротуаров и газонов, ливневой канализации, линии наружного освещения, организацию дополнительных парковок и остановок общественного транспорта.

Кроме того, на пересечении Карла Либкнехта и Грабцевское шоссе, а также на выезде с территории городского рынка планируется обустроить пешеходные переходы и установить два светофора.

Границы участка, на котором будут выполняться работы.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 19 февраля. Электронный аукцион состоится 22-го числа.

Напомним, вопрос транспортной доступности нового рынка стоит в городской повестке с 2016 года. Именно тогда прозвучали первые обещания построить в районе торгового объекта развязку и обустроить к нему подъезд.

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге необходима реконструкция дорог? Пишите в комментариях!