Развязку на Грабцевском шоссе и дорогу к рынку построят за 97 миллионов

В этом году в Калуге планируются реконструкция улицы Грабцевское шоссе на участке от дома № 10 до площади Маяковского, а также строительство транспортной развязки на пересечении Грабцевского шоссе и улицы Карла Либкнехта.
На сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на выполнение строительных работ. Начальная стоимость контракта – почти 97 млн. 974 тыс. рублей.
Проект реконструкции предполагает расширение и капитальный ремонт проезжей части, строительство и переустройство тротуаров и газонов, ливневой канализации, линии наружного освещения, организацию дополнительных парковок и остановок общественного транспорта.
Кроме того, на пересечении Карла Либкнехта и Грабцевское шоссе, а также на выезде с территории городского рынка планируется обустроить пешеходные переходы и установить два светофора.
Границы участка, на котором будут выполняться работы.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 19 февраля. Электронный аукцион состоится 22-го числа.
Напомним, вопрос транспортной доступности нового рынка стоит в городской повестке с 2016 года. Именно тогда прозвучали первые обещания построить в районе торгового объекта развязку и обустроить к нему подъезд.
Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге необходима реконструкция дорог? Пишите в комментариях!
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