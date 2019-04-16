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274 миллиона выделено из бюджета Калуги на завершение реконструкции Шопинской дороги

16.04.2019 11:41 1 533 Оксана КОЛОСОВА
274 миллиона выделено из бюджета Калуги на завершение реконструкции Шопинской дороги

В понедельник, 15 апреля, на сайте госзакупок объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, который завершит реконструкцию Шопинской дороги. Начальная стоимость контракта составляет 274 млн. 706 тыс. рублей.

Протяжённость участка, который необходимо отремонтировать, составляет 2 километра. Это отрезок дороги от микрорайона Кошелев до деревни Шопино. Он будет двухполосным.

Работы по реконструкции предполагают переустройство газопровода, участка теплотрассы, устройство ливнёвой канализации, электроосвещения, светофоров, а также мероприятия по благоустройству и озеленению прилегающей к дороге территории.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 мая. Торги состоятся 17-го числа.

Ранее городские власти заявляли, что в этом же году будет построено разворотное кольцо на стыке улиц Генерала Попова, Сиреневый бульвар и Фомушина. Работы по его строительству обойдутся бюджету в 47 миллионов рублей.

Напомним, первые два участка Шопинской дороги протяжённостью 2700 метров были реконструированы в 2017 году. Стоимость работ составила почти 700 миллионов.

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Автор
Оксана КОЛОСОВА 
Тэги: авто дороги
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