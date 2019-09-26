Пуск троллейбусов №6 опять отложили

Как мы уже рассказывали, в Калуге с марта продолжается реконструкция участка Грабцевского шоссе от площади Маяковского до улицы Карла Либкнехта. Изначально заявлялось, что работы завершат в августе, а троллейбусы по маршруту №6 начнут ходить 10 сентября. Однако дорога не сдана до сих пор.

В середине сентября в городской управе назвали новую дату - запуск троллейбусов был назначен на 25 сентября. Однако сроки вновь сдвинулись.

- По информации МКУ «Управление капитального строительства», включение контактных сетей и пуск троллейбусов по маршруту №6 ориентировочно с 10 октября, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства.

Отметим, что работы на Грабцевском шоссе проводит та же компания, которая выиграла подряд на строительство новой дороги от улицы Серафима Туликова к Южному обходу, занимается строительством второй очереди Шопинской дороги, а также ремонтирует улицу Московскую - от Азаровской до Светлой. Все эти работы должны быть завершены в нынешнем году.

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