Новую дорогу на Правом берегу построят за 586 миллионов рублей

А - примыкание новой дороги к улице Серафима Туликова, Б - развязка на Южном обходе за деревней Чижовка.
В следующий понедельник, 5 августа, в Калуге на аукционе должны выбрать подрядчика, который построит на Правом берегу новую дорогу. Она соединит улицу Серафима Туликова с Южным обходом за деревней Чижовка.
Начальная цена контракта – более 586 миллионов рублей. Работы должны завершиться к 20 декабря 2019 года.
Проект планировки и межевания территории был подготовлен ещё в прошлом году. Часть новой дороги будет построена с нуля, часть пройдёт на месте существующих дорог в районе деревни Чижовка.
Уважаемые читатели, как вы считаете, улучшится ли транспортная доступность Правобережья после строительства этой дороги? Пишите в комментариях!
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