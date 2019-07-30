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Новую дорогу на Правом берегу построят за 586 миллионов рублей

30.07.2019 16:22 9 1338 Дмитрий Ивьев
Новую дорогу на Правом берегу построят за 586 миллионов рублей

А - примыкание новой дороги к улице Серафима Туликова, Б - развязка на Южном обходе за деревней Чижовка.

В следующий понедельник, 5 августа, в Калуге на аукционе должны выбрать подрядчика, который построит на Правом берегу новую дорогу. Она соединит улицу Серафима Туликова с Южным обходом за деревней Чижовка.

Начальная цена контракта – более 586 миллионов рублей. Работы должны завершиться к 20 декабря 2019 года.

Проект планировки и межевания территории был подготовлен ещё в прошлом году. Часть новой дороги будет построена с нуля, часть пройдёт на месте существующих дорог в районе деревни Чижовка.

Уважаемые читатели, как вы считаете, улучшится ли транспортная доступность Правобережья после строительства этой дороги? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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