Как наказали подрядчика, из-за которого девушка провалилась в колодец

В среду, 9 октября, Центральная административная комиссия рассмотрело дело о нарушении подрядчика, который занимается сейчас ремонтом улиц Калуги.

- В связи с непринятием мер по закрытию колодца на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской компании вынесен штраф в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в управлении городского хозяйства.

Данная административная статья предполагала наказание от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, утром 4 октября студентка переходила дорогу и попала в открытый колодец, который был скрыт разлившейся на перекрестке лужей.

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