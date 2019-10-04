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За провалившуюся в колодец девушку подрядчика оштрафуют

04.10.2019 16:41 9 2957 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
За провалившуюся в колодец девушку подрядчика оштрафуют

Колодец без люка прикрыли блоком только после происшествия с девушкой.

Как мы уже рассказывали, утром в пятницу, 4 октября, на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской в Калуге в открытый люк колодца упала девушка. Она переходила дорогу и не заметила яму из-за огромной лужи, разлившейся на пересечении улиц во время дождя.

Студентка ушла под воду примерно по пояс. Обошлось без серьезных травм, однако калужанка сильно промокла.

Опасное место прикрыли пластиковым блоком только после происшествия.

В городской управе нам рассказали, что подрядчика, который ремонтирует дороги, за этот инцидент ждёт штраф.

- В отношение подрядной организации, осуществляющей работы на данном участке дороги, возбуждено административное производство, - пояснил заместитель начальника управления городского хозяйства Дмитрий ИВАНОВ. - Несомненно, организация будет привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Административная статья «Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправления, принятых в целях благоустройства территорий городских и сельских поселений» предусматривает штраф для юрлиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: происшествие
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