Девушка провалилась в открытый колодец на Тульской, машины плавают на Ленина

Открытый люк спрятался под лужей.
Внезапный октябрьский дождь заметно осложнил ситуацию на разрытых калужских улицах.
На перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге около 8 утра в открытый колодец провалилась девушка. Она ушла под воду примерно по пояс. К счастью, её удалось подхватить парню, находившемуся рядом. Обошлось без серьезных травм, однако калужанка сильно промокла.
Редкий пешеход утром в пятницу добрался до работы или учебы с сухими ногами.
Пластиковую конструкцию на открытую яму поставил парень, помогавший девушке. До этого хлипкое ограждение находилось в стороне. А во время дождя на перекрестке разлилась громадная лужа, из-за которой колодец стал скрытой ловушкой.
На улице Ленина накануне завершили укладку асфальта на участке от вокзала до Карла Либкнехта.
Укладку асфальта на Ленина остановили из-за дождя.
Отрезок от Баррикад до Кирова пока сделан только наполовину. На полосах в сторону вокзала лежит новый асфальт, в обратную сторону приходится ездить по выравнивающему слою. Дорожников остановил дождь, начавшийся ночью.
Машины переплывают перекресток Ленина и Чижевского.
Настоящий потоп при этом произошел на пересечении улиц Ленина и Чижевского. Машинам приходилось практически переплывать перекресток. Тем водителям, кто не решался «нырять» в неизвестность, приходилось объезжать по другим улицам.
Съезды во дворы и перекрестки на ремонтируемых улицах во время дождя превратились в самые опасные места. Как для водителей, так и для пешеходов. Между тем синоптики прогнозируют на выходных обложной дождь.
К некоторым лужам калужане уже привыкли. Они образуются на тротуарах в каждый дождь.
Лужи на свежем асфальте.
Уважаемые читатели, а как вы передвигались сегодня утром по недоделанным дорогам? Расскажите в комментариях!
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