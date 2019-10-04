Девушка провалилась в открытый колодец на Тульской, машины плавают на Ленина

Открытый люк спрятался под лужей.

Внезапный октябрьский дождь заметно осложнил ситуацию на разрытых калужских улицах.

На перекрестке улиц Тульской и Степана Разина в Калуге около 8 утра в открытый колодец провалилась девушка. Она ушла под воду примерно по пояс. К счастью, её удалось подхватить парню, находившемуся рядом. Обошлось без серьезных травм, однако калужанка сильно промокла.

Редкий пешеход утром в пятницу добрался до работы или учебы с сухими ногами.

Пластиковую конструкцию на открытую яму поставил парень, помогавший девушке. До этого хлипкое ограждение находилось в стороне. А во время дождя на перекрестке разлилась громадная лужа, из-за которой колодец стал скрытой ловушкой.

На улице Ленина накануне завершили укладку асфальта на участке от вокзала до Карла Либкнехта.

Укладку асфальта на Ленина остановили из-за дождя.

Отрезок от Баррикад до Кирова пока сделан только наполовину. На полосах в сторону вокзала лежит новый асфальт, в обратную сторону приходится ездить по выравнивающему слою. Дорожников остановил дождь, начавшийся ночью.

Машины переплывают перекресток Ленина и Чижевского.

Настоящий потоп при этом произошел на пересечении улиц Ленина и Чижевского. Машинам приходилось практически переплывать перекресток. Тем водителям, кто не решался «нырять» в неизвестность, приходилось объезжать по другим улицам.

Съезды во дворы и перекрестки на ремонтируемых улицах во время дождя превратились в самые опасные места. Как для водителей, так и для пешеходов. Между тем синоптики прогнозируют на выходных обложной дождь.

К некоторым лужам калужане уже привыкли. Они образуются на тротуарах в каждый дождь.

Лужи на свежем асфальте.

Уважаемые читатели, а как вы передвигались сегодня утром по недоделанным дорогам? Расскажите в комментариях!