Подъезды в Калуге начали обрабатывать антисептиками

Городская управа Калуги рекомендовала управляющим компаниям обрабатывать антисептиками подъезды.

- У кого договора с клининговыми компаниями заключены, те уже обрабатывают антисептиками подъезды, - сообщает управление городского хозяйства. – Например, провели работы на улице Звёздной, 4, также в доме № 30 на улице Кибальчича.

Напомним, что 393 человека в Калужской области находятся в самоизоляции. Они вернулись из зарубежных поездок, но не имеют признаков ОРВИ. В больнице с признаками болезни остаются 35 пациентов. В Калуге два человека заболели коронавирусом.

Уважаемые читатели, а ваши подъезды обрабатывают антисептиками? Расскажите в комментариях!

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.