Закрытые туалеты и переполненные мусорки: как калужане терпели на праздниках

В праздники Калуга не только сверкала новогодними огнями. С 2 января в соцсетях стали появляется фотографии переполненных мусорных контейнеров в различных частях города.

Нашему изданию представитель Калужского регионального экологического оператора 9 января пояснил, что в праздничные дни объём отходов возрастает в разы, поэтому в первые январские дни и после Рождества контейнеры действительно были переполнены. К тому же, этими же площадками пользуется около 30% предпринимателей. Оператору пришлось вывозить мусор с одной и той же площадки по 2-3 раза в течение дня.

Но не только разлетающийся по городу мусор тревожил калужан, общественные туалеты оказались недоступны.

- Центральный парк культуры и отдыха. Сегодня решили в нем погулять. Людей много с детьми. Экскурсия из Подмосковья. Но удобства для естественной нужды закрыты до 10 января. Выходные устроили. Как быть гостям парка? Бесплатный туалет закрыт, платный не работает, - возмущаются калужане.

Как мы писали, стационарные туалеты в Калуге зимой не работают. Контракт на обслуживание клозетов заключают только на тёплый период.

Уважаемые читатели, а чего вам не хватило на новогодних каникулах? Расскажите в комментариях!