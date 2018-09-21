Калужане брезгуют пользоваться уличными туалетами

Горожане шутят, что в Калуге бесконечно долго можно смотреть на три вещи: на то, как горит огонь, как течёт вода и как чиновники обсуждают состояние уличных туалетов. Действительно, эта тема бесконечна. Со сменой руководителя города она возникла вновь.

Калужане неоднократно жаловались властям, что уличные туалеты – это очаги антисанитарии. Однако чиновники утверждают, что клозеты регулярно убираются, мол, вам просто не повезло зайти туда не в то время.

Городской голова в июне дал поручение Управлению городского хозяйства детально изучить проблему.

Как оказалось, все биотуалеты обслуживаются МБУ «Калугаблагоустройство», а временные, стационарные, ООО «Талета».

- Моё личное мнение - ни в клей мере сейчас его не навязываю, - их лучше тогда закрыть и вывезти, чем тратить ресурсы, их, вроде как убирая, а человеку нормально зайти туда невозможно, - прокомментировал ситуацию градоначальник. – Надо пересмотреть условия контракта и может быть, даже не привязываться к какому-то графику уборки. Там просто чисто должно быть. Где-то в центре, наверное, убирать придётся не раз и не два в день, а каждый час. Если уж мы ресурсы тратим, то совершенно странно, что в результате получаем ещё гадость и критику. Значит, наверное, целесообразнее их не тратить вовсе. Ну нет у нас в городе туалетов и нет, к сожалению, чем вот такие. А если уж закупаем, должно быть всё хорошо.

Городской голова распорядился также найти точки, где необходимо установить новые туалеты. После поручения градоначальника прошло почти два месяца, мы решили выяснить, как изменилась ситуация за это время.

В первую очередь мы заглянули в широко разрекламированный властями новый парк на месте рынка. Казалось бы, где, если не здесь, должен быть новый суперсовременный уличный туалет. Тем более что чиновники сами горожанам его обещали.

- Будет сетевой туалетный модуль. Такой будет красивый туалет. Нестационарный, но по всем характеристикам похожий на стационарный. Его подключат к общегородским сетям. В настоящее время согласовывается место его установки, - так летом описывал новый клозет в скверопарке заместитель начальника Управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

Увы, ничего похожего мы не нашли. Вместо красивого туалета стоят стандартные синие биокабинки.

У одной из них на двери отсутствует щеколда. Внутри оказалось относительно чисто.

Правда, запах сшибал наповал. Хоть надеть противогаз надевай. Несмотря на это, туалет спросом пользуется. А что делать? Не в кусты же бежать, когда приспичит. Да и, что кусты в новом парке ещё не выросли.

В сквере Мира уличных туалетов и вовсе не оказалось - также - как и у памятника 600-летию Калуги. Не обнаружили мы их и на улице Кирова. Видимо, городские власти предлагают калужанам справлять нужду в торговых центрах – и им не надо тратится на обслуживании туалетов, и, глядишь, по дороге в сортир калужане себе чего-нибудь купят.

Исчез клозет и в сквере Ленина. Скорее всего, его перенесли в Гостиный двор для посетителей летней концертной площадки. Найти туалет там без посторонней помощи оказалось сложно. А пользоваться, если честно, не захотелось.

Но самая жуткая картина предстала перед нами в парке имени Циолковского: биотуалет был полностью загажен.

К счастью, рядом с этой жутью стоит стационарный туалет, войдя в который можно почувствовать себя цивилизованным человеком: зеркало, раковина с мылом, свет, туалетная бумага и (о чудо!) чистые, не вонючие унитазы. Причём этот туалет тоже абсолютно бесплатный.

Его сотрудница зорко следит за чистотой.

Но наша радость была недолгой. Женщина рассказала, что контракт на обслуживание этого клозета заключён только на тёплый период года.

- По опыту прошлых лет могу сказать, что на зиму контракт не продлевают, - сокрушённо добавила она. – А ведь и зимой в парке много народа. Здесь и пожилые люди ходят, и молодёжь с детьми.

Точно такой же чистый туалет мы обнаружили в Центральном парке культуры и отдыха у детской площадки. Но и его собираются на зиму закрыть.

- Я вообще не пользуюсь уличными туалетами – брезгую, - признаётся пенсионер Владимир Викторович. С ним мы разговорились, осматривая клозеты в Центральном парке. - Раньше в городе было много туалетов: на пересечении Дзержинки с улицей Театральной, на Кирова - там, где книжный магазин, на старом автовокзале в центре города, в Центральном парке при входе, на рынке. Всё было прилично, нормально убирали. А современные биотуалеты страшные. За ними вообще не следят. Проходишь мимо – вонь стоит. Как туда можно зайти?

Видимо, и власти считают так же. Число уличных туалетов заметно сократилось. В итоге общественными сортирами становятся закоулки и подворотни.

- День города Калуги. А где общественный сортир? Конечно, во дворе улицы Ленина, 123, недалеко от областной администрации. Из нашего двора сделали туалет-помойку. После каждого праздника жильцы убирают это безобразие! – пожаловалась калужанка Анна СТАВЦЕВА.

Так же загажено под всеми арками на сквере Мира. А на Театральной площади местные жители стали огораживать свои дворы, дабы отдыхающие туда не заходили.

В пресс-службе городской управы нам сообщили, что настоящее время в Калуге установлены 16 мобильных туалетных кабинок:

площадь Победы — 3 шт;

сквер Карпова — 2 шт;

сквер Воронина — 1 шт;

парк им.К.Э.Циолковского — 2 шт;

Центральный парк культуры и отдыха — 1 шт;

Дом-музей Циолковского — 2 шт;

конечная остановка Анненки — 2 шт;

новый городской парк — 2 шт,

сквер Мира — 2 шт.

Сколько мы не нарезали круги по скверу Мира, туалета так и не обнаружили.

Клозеты в сквере Карпова.

- Уборка стационарных туалетов и мобильных туалетных кабинок осуществляется ежедневно в утренние часы согласно условий, прописанных в контракте, заключенных с подрядными организациями. Согласно действующего законодательства внести изменение в заключенный контракт не представляется возможным. При заключении муниципального контракта на обслуживание общественных туалетов в 2019 году вопрос частоты уборки будет проработан пообъектно, - добавили в горуправе.

Городские власти заявляют, что требуется установка 7 дополнительных кабинок:

«Губернский» парк — 4 шт;

сквер Ветеранов — 2 шт;

сквер Матери — 1 шт.

Это планируют сделать в 2019 году.

Также управлением городского хозяйства проработан вопрос о возможных местах установки мобильных туалетных кабинок на коммерческой основе - 31 штуки:

разворотное кольцо автобусов Канищево — 2 шт;

сквер Волкова — 2 шт;

район фонтана «Торнадо» улица Гагарина — 2 шт;

автовокзал Калуга 1 — 2 шт;

Литвиновское кладбище — 2 шт;

Воинское кладбище — 2 шт;

Ромодановское кладбище — 1 шт;

Яченское водохранилище — 5 шт;

Набережная реки Оки — 7 шт;

центральный вход в Калужский городской бор -2 шт;

сквер на улице Грабцевское шоссе — 1 шт;

сквер Кубяка — 2 шт;

сквер на улице Труда (Телевизионная) — 1 шт.

- Управление экономики и имущественных отношений направило обращение с просьбой проработать вопрос с предпринимателями города Калуги по рентабельности установки мобильных туалетных кабинок по указанным адресам на коммерческой основе, - добавляют в пресс-службе. – Поскольку установка мобильных туалетных кабинок на предложенных местах нерентабельна.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.