Какими новостями запомнился калужанам уходящий 2017-й

О чём говорила Калуга, чем жил город, какие новости будоражили калужан? С развитием информационных технологий находить ответы на эти вопросы стало гораздо проще. Системы учёта статистики просмотров и посещений страниц сайтов позволяют определить, сколько людей прочитали ту или иную новость с точностью до одного человека и сколько раз они это сделали.

Мы поинтересовались тем, какие новости, опубликованные на нашем сайте www.kp40.ru читались активнее других, и на основании данных статистики составили топ-10 новостей года.

Все эти события знакомы и читателям газеты «Калужский перекрёсток». Ведь все те новости, что вы найдёте в этом обзоре, выходили и в газете. Мало того, многие из них попали в интернет именно со страниц «Перекрёстка».

10. Воспитатели устроили в детском саду корпоратив в стиле БДСМ

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15733 человека



Видео с корпоратива воспитательниц детского сада города Кирова, появившееся в сети в начале года, буквально взорвало Интернет. На нём девушки, что называется, отжигают по полной. Не стесняясь, используют в новогодней театральной постановке предметы для интима и отпускают на камеру шуточки на сексуальные темы.

Посмотревшие видео читатели разбились на два лагеря. Одни возмутились моральным обликом педагогов, другие не увидели в произошедшем ничего плохого. Мол, корпоратив проходит во внерабочее время, детей в садике нет, а воспитатель – тоже человек, и на досуге имеет полное право расслабляться так, как ему вздумается.

В ходе разразившегося скандала девушки даже написали заявления об увольнении, но, как нам стало известно, их не подписали. Родители детей потребовали у руководства детского сада оставить девчонок, потому что в своём деле они настоящие профессионалы. Ребятня этих воспитательниц обожает и души в них не чает.

9. Калуга оказалась на пороге безденежья

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18233 человека

В середине года нервы бюджетникам серьёзно потрепало Управление финансов Калуги.

- Денег нет, - огорошили его представители во время одной из планёрок в городской Управе. И в прямом интернет-эфире чиновники начали живо обсуждать, где и как будут экономить, что можно продать, заставив понервничать простых работяг. Понятное ведь дело – раз уж бояре на бумаге экономить готовятся да земли свои распродавать, то холопские бюджеты уж точно под угрозой!

Но, к счастью, обошлось. Сообщений о массовых задержках зарплат бюджетникам так и не поступило. Как-то выкрутились.



8. Платный проезд по М3

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Автомобильная Калуга в начале года гудела от недовольства. Оно и понятно, ведь весной проезд по трассе М3 стал платным. Пока калужане привыкали к новой реальности, пришла ещё одна новость. К концу года плату за проезд удвоили в связи с открытием второго платного участка.

7. Попрошайка выбросила монеты, которые ей подал губернатор Артамонов

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21 151 человек

Губернатор не был бы собой, если бы за год запомнился всего лишь одним высказыванием. Ещё одно, вызвавшее неподдельный интерес и живое обсуждение калужан, касалось опыта общения с попрошайкой у Большого театра в Москве.

- У меня в кармане образовались какие-то копейки, мешали уже два месяца, я не знал, куда их деть, - сказал Анатолий Артамонов. - И решил этой бабушке отдать. Вы знаете, как она мне их швырнула вслед? Говорит: «Я не для этого тут стою». Я всё понял. Там, кстати говоря, были и рубли, всё было, не просто какая-то мелочь.

6. Бомбардировщик над городом напугал калужан

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21 421 человек

4 августа Калуга гудела, можно сказать, во всех смыслах. Над городом с угрожающим гулом пролетали тяжёлые бомбардировщики, а в соцсетях и на сайтах терялись в догадках, что это такое и не началась ли война? Однако всё оказалось совсем не страшно – шла репетиция показательных выступлений к Дню Военно-воздушных сил, которые состоялись позже в Москве.

5. Губернатор обвинил в бедности пенсионеров их детей

29 780 просмотров

23 793 человека

Анатолий Артамонов остаётся главным ньюсмейкером Калужской области, а его высказывания на те или иные темы обсуждаются всё так же горячо, как и десять лет назад. Вот и в этом году самой обсуждаемой новостью стало его высказывание о том, что некоторые пенсионеры перебиваются с хлеба на воду по вине неблагодарных детей, дескать, заботиться о родителях должно не государство, а потомки.

Эти слова вызвали нешуточную полемику. В общей сложности калужане оставили 339 комментариев на эту тему.

4. Власкины: Дети-попрошайки терроризируют город

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Скандально известное попрошайничеством и грубостью поведения многодетное семейство в этом году вновь оказалось в центре общественного внимания после того, как два её отпрыска – брат с сестрой – попытались подставить охранников одного из торговых центров. Они обвинили тех в избиении, однако камеры видеонаблюдения обман раскрыли.

После этого на семью Власкиных и власти вылилась волна общественного возмущения. Калужане делились своими историями хамства и грубости со стороны детей-попрошаек и ругали чиновников за бездействие. Слава Власкиных докатилась до федеральных телевизионщиков, и посвящённая им программа вышла на канале «Россия 1» в ток-шоу «Прямой эфир».

Ближе к концу года пришла новость, что Власкиных лишили родительских прав на двух детей.

3. 10 лет и 4 миллиона на двоих

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39 717 человек

Слегка удивила и даже шокировала калужан новость о том, что закон может быть настолько строг и суров к взяточникам, как это было в случае с двумя сотрудниками ГИБДД из Обнинска.

Они остановили водителя без прав и за решение всех проблем на месте взяли с него взятку в размере 100 тысяч рублей.

В итоге каждый из них получил по 5 лет строгого режима и штраф - по два миллиона рублей с носа.

2. Смерть 8-месячного малыша

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В начале октября Калугу потрясла трагедия, разыгравшаяся в городской детской больнице. В её инфекционном отделении на Грабцевском шоссе скончался 8-месячный малыш. Мама винит во всём врачей, которые, по её мнению проявили преступное равнодушие и халатность, а также прививку АКДС, которая, как уверена женщина, спровоцировала болезнь, приведшую к гибели её ребёнка.

И если с прививки подозрения быстро сняли, то поведением врачей заинтересовался Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Его расследование ещё продолжается.

1. Массовая эвакуация: в Калуге оцепили Белый дом, торговые центры и школы

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Темой номер один уходящего года стала массовая эвакуация из различных учреждений Калуги. 20 сентября тысячи калужан покинули свои рабочие места из-за сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Наш город стал одной из мишеней телефонных террористов.

Спецслужбы в общей сложности проверили 20 зданий Калуги, среди которых были дома власти, торговые центры, школы, гостиницы, вузы. Все сообщения оказались ложными.

Звонки с помощью IP-телефонии поступали из Сирии, Турции, США, Канады, Казахстана, Узбекистана и с Украины.

Немного статистики

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Фото из архива.