Дети-попрошайки терроризируют город - им устроили травлю

18.01.2017 14:38

«Вот ты говорил, город - сила, а здесь слабые все». (Из к/ф «Брат».)

Полдень. Рынок. В суете мало кто замечает между прилавками семилетнего мальчика. Зимняя шапка сползла на глаза, куртка порвана, нос распух от соплей. У ребёнка нездоровый вид: он то и дело закатывает глаза, трясётся. Возле него суетится несколько продавцов:

- Тебе плохо? Таблетки сегодня пил?

Он лишь кивает головой.

Это один из двенадцати детей печально знаменитой многодетной семьи калужан Веры и Сергея ВЛАСКИНЫХ. Ребёнок практически не разговаривает. У него ДЦП, с трёх лет страдает эпилепсией. На рынке ребёнок находится с папой. Тот работает здесь уже много лет. Заниматься с сыном отцу некогда: надо обслуживать покупателей. В итоге мальчик как неприкаянный бродит возле прилавков, пока сердобольные женщины-продавцы не покормят его.

- Мальчик-то хороший, добрый, - вздыхает одна из них. - Я с ним рисую. Он очень усидчивый, хочет заниматься.

К концу дня уставший ребёнок нередко засыпает здесь же, прямо на полу.

9 января 2017 года, 7-летний сын Власкиных находится на рынке с отцом вместо того, чтобы быть на занятиях в школе.

Брошенные дети

Официально мальчик - учащийся специализированной школы «Гармония». В день нашего визита на рынок он должен был находиться именно там. Позже один из специалистов отдела по охране прав несовершеннолетних рассказал нам, что занятия ребёнок посещает регулярно, а в школу не пришёл только в тот день: якобы родители проспали и не успели отвести сына на учёбу. Однако, по словам работников рынка, мальчишка торчит у отца с утра до вечера уже месяца полтора.

Вскоре появляются ещё несколько детей Власкиных. В отличие от своего тихого брата они ведут себя шумно: то на тележке по рынку прокатятся, то цветы поломают, то начнут клянчить деньги у покупателей и оскорблять продавцов. В итоге разъярённые торговцы просят отца увести своих чад домой.

- Дайте мне, пожалуйста, поработать, - отвечает он вяло на все претензии. - Грязь не надо выливать! Это дети, они ничего такого не делают. Что, они кого-то убивают?

Обслуживая покупателей, бормочет: «Как за ними всеми усмотришь? Все говорят: «Зачем столько родили?..»

- Мы заявления в полицию пишем, но никаких мер не принимают, - рассказывает продавец Жанна РОДИНА. - В опеку звонили, просили забрать хотя бы больного ребёнка. На днях он упал и лежал на земле в 30-градусный мороз. Я его поднимала.

- А если делаем детям замечания, вскоре здесь появляется их мать и начинает нас оскорблять, - добавляют другие работники рынка.

«Им всё сходит с рук!»

История семейства Власкиных в какой-то степени уникальна для нашего города: целая армия чиновников и правоохранителей не может справиться с двумя взрослыми и их многочисленными детьми, перед которыми чувствуют себя беспомощными даже суровые охранники калужских торговых центров.

- Ведут себя безобразно, матерятся хуже сапожников! Издеваются над нами, стараются спровоцировать, - рассказал нам Виталий, сотрудник ЧОО в ТЦ «Калужский». - Прошлым летом одна из девочек плевала на пол, разрисовала стекло точки общепита помадой. Затем расцарапала себе лицо, после чего побежала к папе, заявив, что это мы её обидели! Отец вызвал полицию. Конечно, стражи порядка, изучив записи с видеокамер, выяснили, что девочка говорит неправду. Но этим детям всегда всё сходит с рук!

Сейчас уже никто точно не вспомнит, когда конкретно дети Веры и Сергея Власкиных вышли на улицы Калуги и стали попрошайничать. Было это примерно в 2006 году. Начиналось всё с достаточно безобидного хождения по торговым центрам: «Дяденька/тётенька, дайте денежек/купите поесть. Дома кушать нечего». Старшие дети взрослели, на смену им приходили младшие, более требовательные и наглые. Мелким деньгам они уже не радовались, бывало даже, что швыряли в лицо подающему. В случае отказа могут и матом послать и даже, говорят, в еду плюнуть, если дело происходит в кафе. Подобными страшными историями пестрят странички многих калужских групп в социальных сетях. Иначе как террористами юных Власкиных в городе уже и не называют. Очередная волна народного возмущения поднялась после известных событий, заснятых на видео, когда охранники одного из калужских торговых комплексов попытались выдворить из ТЦ двоих детей Веры и Сергея. Те сначала клянчили деньги у посетителей кафе, а затем разрисовали рекламный баннер.

- Куда смотрит полиция? - негодуют в Интернете горожане. - А родители? А органы опеки?

«Мы не знаем, что делать»

- Эти дети постоянно фигурируют в административных протоколах о правонарушениях: кого-то пнули, на кого-то плюнули, кого-то послали, - рассказывает заместитель городского головы Юрий МОИСЕЕВ. Он возглавляет городскую комиссию по делам несовершеннолетних (КДН) с 2013 года и посему знаком с семейством Власкиных достаточно хорошо. - Точное количество составленных протоколов не назову - их очень-очень много. Всё это рассматривается на заседании КДН, на которое приглашаются родители. Когда начинаем убеждать их, что надо взяться за воспитание детей, отвечают: «У нас всё нормально! Дети дома сидят, уроки учат».

Поначалу члены комиссии пытались решить проблему мирно.

- Когда на одной из комиссий Вера Михайловна Власкина пожаловалась, что она не справляется, я пригласил её к себе на личный приём, - говорит Юрий Моисеев. - Собрал представителей всех управлений: образования, культуры, спорта. Мы составили список кружков и секций на Правом берегу (там живёт семья), в которых дети могли бы заниматься бесплатно. Хочешь плавать в бассейне, кататься на коньках - пожалуйста! Хочешь играть на пианино или на скрипке - есть детская школа искусств.

Если бы мы так носились с детьми из благополучных семей, давно уже вырастили бы второго Ломоносова или Менделеева! А эта мама нам в ответ: «Когда мне их всюду водить?» Летом предлагали семье путёвки в лагерь для детей. Вера Михайловна ответила: «Нам не надо. Они будут дома».

- А вы слышали, как говорят дети? Им нужен логопед, - добавляет начальник отдела по охране прав несовершеннолетних г. Калуги Анна НИКИФОРОВА. - Мы пошли на то, чтобы эта услуга оказывалась детям на дому. Специалист приезжает, звонит в дверь, а ему не открывают.

- Мы с коллегами реально голову сломали: что ещё можно сделать в этой ситуации? - говорит Моисеев. - Родители вообще не идут на контакт.

- Всё время, которое я нахожусь в должности Уполномоченного, идёт работа по социализации этой семьи, - рассказала на встрече за «круглым столом», посвящённой семье Власкиных, детский правозащитник Ольга КОПЫШЕНКОВА. - Сделано всё, чтобы оградить этих детей от влияния родителей. Но воз и ныне там. Мы просто не знаем, что делать! Разводят руками и сотрудники правоохранительных органов. - На сегодняшний день правовое поле сильно ограничено, - говорит начальник отделения ПДН регионального Управления МВД РФ Людмила СИМКИНА. - Если несовершеннолетний совершает административное правонарушение, мы имеем право доставить его в дежурную часть, провести проверку. Есть центр временного содержания несовершеннолетних, в которых они могут находиться в течение 30 суток. Но даже туда мы этих детей направить не можем, поскольку явных административных правонарушений они не совершают. Когда царапают тот же баннер, администрация ТЦ заявляет, что ущерба нет, а значит, нет и состава преступления. В итоге составляются административные материалы на родителей по факту безнадзорности детей.

Крайняя мера

После нескольких попыток решить проблему по-хорошему члены КДН и специалисты органов опеки решились пойти на крайнюю меру - ходатайствовать в суде о лишении Веры и Сергея Власкиных родительских прав на четверых детей, тех самых, которые кошмарят добропорядочных горожан.

- Ребёнка изымают из семьи, когда есть угроза его жизни и здоровью. Здесь прямая опасность от родителей не исходит. Но тот образ жизни, который ведут эти четверо детей, рано или поздно приведёт к беде, - считает Моисеев. - Сейчас их вытащили из торгового центра охранники. Но потом эти дети, например, плюнут на чью-нибудь машину. Выйдет из неё какой-нибудь дядька и, не дай Бог, стукнет их по голове. Неужели нужно ждать, когда разразится гроза?

- Вы не представляете, какую огромную работу мы провели по сбору необходимой для суда информации, - продолжает Анна Никифорова. - Мне кажется, не каждое уголовное дело имеет такое количество доказательств. И суд в своём решении признал, что мы доказали факт неисполнения родителями своих обязанностей. Но судья посчитала, что лишение родительских прав - крайняя мера, и в итоге приняла сторону семьи. Сейчас у нас начнётся очередной виток сбора материалов для нового суда. Может быть, после всего случившегося те же судьи, которые, как и мы, живут в Калуге и наблюдают за ситуацией, пересмотрят своё мнение. К тому же лишение родительских прав - обратимая мера. Восстановить их всегда можно. Но для этого родители должны доказать, что они могут заботиться о детях.

Со стороны Власкины кажутся образцовой многодетной семьёй: счастливые дети и родители, дом — полная чаша.

Сделано всё возможное?

Разбираясь в ситуации, беседуя с чиновниками и сотрудниками полиции, мы пытались понять: действительно ли они сделали всё от них зависящее, чтобы решить проблему, которой «стукнуло» уже 10 лет. Определённые вопросы у нас возникли. Они относятся, в частности, к 7-летнему больному мальчику. Совершенно непонятно, как получилось, что ребёнок, который нуждается в специализированном уходе и лечении, с утра до вечера проводит время на рынке.

- Мальчик посещает школу, - уверяла нас одна из специалистов органов опеки. - Но дело в том, что ему очень сложно находиться на занятиях больше двух часов. Тогда учителя звонят папе, и он забирает ребёнка. Поэтому, возможно, складывается впечатление, что мальчик на рынке постоянно.

Впрочем, мы в этих словах засомневались после того, как одна наша коллега как-то утром по дороге на работу встретила возле рынка мальчика с отцом. Было около 8 часов. Между тем из 10 протоколов, составленных на старших Власкиных в 2016 году, нет ни одного, связанного с непосещением детьми школьных занятий.

Кстати, количество обращений в суд по поводу лишения Веры и Сергея родительских прав тоже заставляет задуматься. Их было всего три: в 2010-м, 2011-м и 2016 годах. То есть между вторым и третьим исками прошло 5 лет.

Есть вопросы и к полиции. Одна из продавцов, Нина Щукина, рассказала нам о том, как её избила Вера - за то, что та сделала замечание её детям. Это было в декабре. Конфликт произошёл на глазах у десятков работников рынка.

- Сначала она толкнула в мою сторону коляску со своим ребёнком, - рассказала нам женщина. - Потом вцепилась мне в лицо. С ней были дети, сестра, племянница. Я вызвала полицию. Сделано медицинское освидетельствование. Коллеги готовы были дать показания, но дела так и не завели.

Не стали заниматься сотрудники полиции и описанной выше ситуацией в ТЦ «Калужский», когда одна из дочерей Власкиных оговорила охранников торгового центра.

- Полиция просто уехала, не предприняв никаких действий по отношению к родителям, - возмущаются сотрудники магазина.

Ату их!

Общественность - та самая, которая так яростно возмущается в Интернете поведением малолетних попрошаек и бездействием в связи с этим ответственных чиновников, - тоже удивила. В соцсетях люди с упоением рассказывают истории о том, как «наглые дети» разбили фары их автомобилей, закидали прохожих камнями, терроризировали малышей на детской площадке. Эти страшилки добропорядочные граждане разбавляют обсуждением имён детей Власкиных («Какие дурацкие имена! Попроще не могли найти, что ли?») и разговорами о том, на какие группы «ВКонтакте» подписана Вера Власкина.

Иногда «обсуждальщики» заходят на страницы детей Веры и Сергея (даже тех, которые не попрошайничают и не хулиганят) и оставляют там злые комментарии.

При этом многие из тех, кто упражняется в красноречии в Интернете, перед журналистами просто закрывают двери, заявляя, что готовы общаться только на условиях полной анонимности.

- Да вы знаете, что они потом сделают с моим сыном? - возмущается одна из соседок. - Изобьют! Мне придётся провожать и встречать его из школы!

При этом женщина рассказывает, что Сергей Власкин часто ночует в подъезде. Иногда вместе с ним спят и дети.

- А вы обращались в полицию в связи с тем, что ребёнок спит в подъезде? - поинтересовались мы. - Это ведь прямое нарушение его прав.

В ответ услышали:

- Нет. Нам же надо с ними договариваться!

Выяснилось также, что один из соседей знаменитого семейства - полицейский. Всю подноготную Власкиных он знает как никто другой. Тем не менее предпочитает не вмешиваться, ведь ему остаётся всего год до выхода на пенсию.

Единственный сосед, открыто общающийся со СМИ, - руководитель местного ТСЖ Андрей ВЛАСЕНКО. Но и он предлагает довольно странный способ решения проблемы - отправить семью… в «ссылку».

- Дайте им дом с землёй в какой-нибудь деревне - пусть там живут…

За прошедшую неделю мы поговорили на эту тему с огромным количеством людей и пришли к выводу, что большинству горожан в общем-то всё равно, что будет с семьёй. Очень многими движет желание только наказать, а не решить проблему и помочь детям. Может быть, и по этой причине тоже город терпит в её решении поражение за поражением?

Что дальше?

Абсурдность и масштабы ситуации поражают: в стране, где можно получить реальный срок за безобидный репост в социальных сетях, или за украденный мешок картошки, или за подозрительный синяк на лбу у ребёнка, уже 10 лет не могут найти управу на двоих безответственных родителей. Одна наша коллега как-то заметила по этому поводу:

- Мне кажется, окажись в подобной ситуации мои дети, у меня их давно забрали бы.

На прошлой неделе по просьбе Ольги Копышенковой к мозговому штурму подключились общественные организации «Матери России» и «Родительское сопротивление». Представитель одной из них Владимир Нежельский на встрече за «круглым столом» заявил, что не проиграл ни одного дела в суде. Теперь он будет думать, как лишить Веру и Сергея Власкиных родительских прав. Кроме того, на рассмотрение областного Заксобрания хотят вынести предложение о введении ответственности за попрошайничество несовершеннолетних, как это уже сделано в Москве.

Готовы власти выслушать и мнение калужан: «Вдруг люди предложат какие-то нестандартные решения, до которых мы сами не додумались?»

Уважаемые читатели!

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« Калужский перекрёсток » от 11.01.2017 г. Ещё больше интересных статей в Эта статья была опубликована в №2 газетыКалужский перекрёстокот 11.01.2017 г. Ещё больше интересных статей в электронном архиве издания

P.S.

В среду, 18 января в сети появилась запись с ток-шоу канала Россия 1, главными героями которого стала семья Власкиных.