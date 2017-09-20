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Массовая эвакуация: в Калуге оцепили Белый дом, торговые центры и школы

20.09.2017 11:28 37 15867 Дмитрий Ивьев
Массовая эвакуация: в Калуге оцепили Белый дом, торговые центры и школы

Утром в среду, 20 сентября, в Калуге оцепили здание областной администрации на площади Старый Торг. Людей эвакуируют из-за якобы заложенного взрывного устройства.

Сотрудники областной администрации рядом с оцепленным зданием.

Также, по сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», людей эвакуируют из торговых центров, школ и гостиниц:

  • Здание областной администрации на Старом Торге;
  • ТЦ на Плеханова, 48;
  • ТЦ «Новый дом» на Правом берегу;
  • ТЦ «Семейный» на улице Суворова;
  • ТЦ «Рио»;
  • ТЦ «21 век»;
  • Гипермаркет «Линия»
  • 14 школа;
  • 21 школа;
  • 24 гимназия;
  • Российская правовая академия;
  • Отель Green Park;
  • Гостиница Best Western;
  • Гостиница «Старгород».

В УМВД по Калужской области нам сообщили, что информация сейчас проверяется.

В УФСБ по Калужской области рассказали, что официальные комментарии, возможно, появятся вечером.

Из-за проверки зданий, которые якобы заминировали, частично перекрыто движение на улицах Кирова, Плеханова, Суворова. Из-за этого в центре начались пробки.

Эвакуация в торговом центре на Правом берегу.

Напомним, волна массовых эвакуаций началась в российских городах 10 сентября. РБК 19 сентября со ссылкой на свои источники сообщал, что анонимные звонки о заложенных бомбах по всей России шли из Брюсселя. По словам собеседника агентства, за ними стоит «международная хакерская группировка», которая планирует позднее потребовать «крупные суммы денег» за прекращение звонков. Хакеры якобы написали программу, которая через IP-телефонию звонила в торговые центры, вокзалы, аэропорты, школы и другие объекты.

Продолжение:
Город в пробке: из-за эвакуаций перекрыто движение на Кирова, Ленина, Старом Торге.
МЧС подтвердило эвакуацию как минимум 16 зданий в Калуге.

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Тэги: происшествие

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