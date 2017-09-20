Ложная тревога: в оцепленных зданиях не нашли бомбу

Как мы рассказывали, в среду, 20 сентября, в Калуге массово эвакуировали людей. Полиция подтвердила, что поступили ложные сообщения о минировании ряда административных зданий.

- По итогам проведения комплекса проверочных мероприятий информация, указанная в данных сообщениях, не подтвердились, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. -Оснований для беспокойства граждан не имеется.В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению инициаторов звонков.

Полиция просит калужан в случае обнаружения подозрительных предметов в местах массового скопления людей или общественном транспорте незамедлительно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного – 102, единая экстренная служба – 112.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.