Ложная тревога: в оцепленных зданиях не нашли бомбу

Как мы рассказывали, в среду, 20 сентября, в Калуге массово эвакуировали людей. Полиция подтвердила, что поступили ложные сообщения о минировании ряда административных зданий.
- По итогам проведения комплекса проверочных мероприятий информация, указанная в данных сообщениях, не подтвердились, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. -Оснований для беспокойства граждан не имеется.В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению инициаторов звонков.
Полиция просит калужан в случае обнаружения подозрительных предметов в местах массового скопления людей или общественном транспорте незамедлительно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного – 102, единая экстренная служба – 112.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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