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Город в пробке: из-за эвакуаций перекрыто движение на Кирова, Ленина, Старом Торге

20.09.2017 12:24 6 3320 Елена Французова
Город в пробке: из-за эвакуаций перекрыто движение на Кирова, Ленина, Старом Торге

Как мы рассказывали, в Калуге, предположительно, из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах оцепили Белый дом, городскую управу, несколько школ, торговые центры.

В итоге город встал в пробках. Движение ограничено на улице Кирова – от ТРК XXI до ТРК «Рио», у кинотеатра «Центральный», на улице Плеханова, у гипермаркета на Московской, 254, перекрыта площадь Старый Торг. Пробки образовались на улице Ленина, Кирова, Баумана, Плеханова, Пушкина, Московской.

Улица Кирова. Фото: «Калуга жесть».

Перекрёсток Суворова и Герцена.

Улица Суворова.


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Тэги: эвакуация происшествие

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