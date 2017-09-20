МЧС подтвердило эвакуацию как минимум 16 зданий в Калуге

Как мы рассказывали, в среду, 20 сентября, в Калуге массово эвакуировали людей. По предварительной информации, в областном центре оцеплено не менее 16 объектов.

– По предварительной информации, на телефон 112 пошли звонки о том, что заминированы здания на территории Калужской области, - сообщил в интервью телекомпании «Ника» начальник Главного управления МЧС по Калужской области Валерий КЛИМЕНКО. - В соответствии с звонками, есть алгоритм действий всех служб. В соответствии с этими алгоритмами проходят сейчас все мероприятия - эвакуации. По тем объектам, которые определены, эвакуированы все. Сейчас проводится проверка данных объектов – здания обследуют взрывники и собаки.

Из-за оцепления такого количества зданий, город встал в гигантской пробке.

Эвакуированный из здания администрации на Старом Торге губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ с помощником.