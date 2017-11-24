Бывших инспекторов ГИБДД посадили на 5 лет и оштрафовали на 2 миллиона

На днях вынесен приговор двум бывшим инспекторам ГИБДД из Обнинска. Мужчин признали виновными в получении взятки.
- 27 декабря 2016 года инспекторы остановили автомобиль под управлением мужчины, лишенного водительских прав, - рассказали нам в пятницу, 24 ноября, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Автомобилисту грозила административная ответственность в виде штрафа до 30 тысяч рублей либо арест до 15 суток. За непривлечение к ответственности инспекторы получили от водителя взятку в размере 100 тысяч рублей. Передача денег происходила в два этапа: 65 тысяч инспекторы получили в тот же день, а оставшиеся 35 тысяч - в начале февраля 2017 года.
Каждый из бывших полицейских оштрафован на 2 миллиона и проведёт ближайшие 5 лет в колонии строгого режима. Отметим, что у осуждённых ещё есть возможность обжаловать приговор.
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