Губернатор обвинил в бедности пенсионеров их детей

Совокупное богатство в Калужской области растет, и на улицах почти нет ни «Жигулей», ни старых машин. Об этом во вторник, 7 февраля, на коллегии в областной администрации заявил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

При этом он отметил, что некоторые пенсионеры перебиваются с хлеба на воду. Но виноваты в этом, уверен губернатор, плохо воспитанные, неблагодарные дети. По словам главы региона, содержать престарелых родителей должны потомки, а не государство.

- А мы все думаем так: коль человек состарился, дети побоку, а должен кто-то содержать нас с вами, - подчеркнул он. - Так не должно быть.