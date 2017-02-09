Губернатор обвинил в бедности пенсионеров их детей

Совокупное богатство в Калужской области растет, и на улицах почти нет ни «Жигулей», ни старых машин. Об этом во вторник, 7 февраля, на коллегии в областной администрации заявил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.
При этом он отметил, что некоторые пенсионеры перебиваются с хлеба на воду. Но виноваты в этом, уверен губернатор, плохо воспитанные, неблагодарные дети. По словам главы региона, содержать престарелых родителей должны потомки, а не государство.
- А мы все думаем так: коль человек состарился, дети побоку, а должен кто-то содержать нас с вами, - подчеркнул он. - Так не должно быть.
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