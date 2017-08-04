Бомбардировщик над городом напугал калужан

Утром в пятницу, 4 августа, в небе над Калугой пролетело несколько военных самолётов. В нашу редакцию обратились горожане, которых напугал громкий гул, который было слышно даже при закрытых окнах.

По сообщениям очевидцев, над Калугой летели бомбардировщик Ту-160 с самолётом дозаправщиком, а до этого - истребители.

О причинах полётов над городом в Минобороны пока ничего не сообщают. По одной из версий, проходят тренировки перед Днём Военно-воздушных сил. Он, напомним, отмечается 12 августа. Низко самолёты могут летать из-за облачности.

Фото: Олеся Тимофеева.