Бомбардировщик над городом напугал калужан

Утром в пятницу, 4 августа, в небе над Калугой пролетело несколько военных самолётов. В нашу редакцию обратились горожане, которых напугал громкий гул, который было слышно даже при закрытых окнах.
По сообщениям очевидцев, над Калугой летели бомбардировщик Ту-160 с самолётом дозаправщиком, а до этого - истребители.
О причинах полётов над городом в Минобороны пока ничего не сообщают. По одной из версий, проходят тренировки перед Днём Военно-воздушных сил. Он, напомним, отмечается 12 августа. Низко самолёты могут летать из-за облачности.
Фото: Олеся Тимофеева.
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