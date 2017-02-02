Держи кошелёк шире: дорожники озвучили прайс за проезд по М3

В четверг, 2 февраля, в Детчино глава региона провёл рабочие совещание по вопросам реконструкции трассы М3 «Украина».

Как мы рассказывали, уже совсем скоро Киевская трасса станет платной.

- В настоящее время установлены два пункта взимания платы на участках 136 км + 800 м и на 168 км +650 м, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

В ближайшее время они заработают в тестовом режиме - плата за проезд взиматься не будет. Период работы пунктов взимания платы в тестовом режиме власти не озвучивают. Однако уже сейчас стало известно, сколько придётся заплатить за проезд. Соответствующий прайс и подробная карта расположения пунктов, уже доступны на сайте Автодора

Полностью все дорожные работы на Киевской трассе планируют завершить к августу 2017 года.

Категория Транспортные средства с прицепом и без них, а также мотоциклы с прицепом (коляской) и без них Грузовые и пассажирские транспортные средства с прицепом и без них Грузовые и пассажирские транспортные средства Грузовые и пассажирские транспортные средства Способ оплаты* Участок 124-150км в Калужской области 07:00 - 00:00 50 40 75 60 100 80 180 144 00:00 - 07:00 25 20 35 28 50 40 90 72 Участок 150-173км в Калужской области 07:00 - 00:00 40 32 60 48 80 64 160 128 00:00 - 07:00 20 16 30 24 40 32 80 64

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