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Держи кошелёк шире: дорожники озвучили прайс за проезд по М3

02.02.2017 16:21 46 10785 Елена Французова

В четверг, 2 февраля, в Детчино глава региона провёл рабочие совещание по вопросам реконструкции трассы М3 «Украина».

Как мы рассказывали, уже совсем скоро Киевская трасса станет платной

- В  настоящее время установлены два пункта взимания платы на участках 136 км + 800 м и на 168 км +650 м, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области. 

В ближайшее время они заработают в тестовом режиме - плата за проезд взиматься не будет. Период работы пунктов взимания платы в тестовом режиме власти не озвучивают. Однако уже сейчас стало известно, сколько придётся заплатить за проезд. Соответствующий прайс и подробная карта расположения пунктов, уже доступны на сайте Автодора 

Полностью все дорожные работы на Киевской трассе планируют завершить к августу 2017 года.

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Транспортные средства с прицепом и без них, а также мотоциклы с прицепом (коляской) и без них

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Грузовые и пассажирские транспортные средства с прицепом и без них

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Грузовые и пассажирские транспортные средства

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Грузовые и пассажирские транспортные средства

Способ оплаты*

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Участок

124-150км

в Калужской области

 07:00 - 00:00 50 40 75 60 100 80 180 144

00:00 - 07:00

 25 20 35 28 50 40 90 72

Участок

150-173км

в Калужской области

 07:00 - 00:00 40 32 60 48 80 64 160 128
00:00 - 07:00 20 16 30 24 40 32 80 64

 

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Тэги: авто транспорт киевская трасса м3 плата за проезд

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