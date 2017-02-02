Держи кошелёк шире: дорожники озвучили прайс за проезд по М3

В четверг, 2 февраля, в Детчино глава региона провёл рабочие совещание по вопросам реконструкции трассы М3 «Украина».
Как мы рассказывали, уже совсем скоро Киевская трасса станет платной.
- В настоящее время установлены два пункта взимания платы на участках 136 км + 800 м и на 168 км +650 м, - сообщает пресс-служба правительства Калужской области.
В ближайшее время они заработают в тестовом режиме - плата за проезд взиматься не будет. Период работы пунктов взимания платы в тестовом режиме власти не озвучивают. Однако уже сейчас стало известно, сколько придётся заплатить за проезд. Соответствующий прайс и подробная карта расположения пунктов, уже доступны на сайте Автодора
Полностью все дорожные работы на Киевской трассе планируют завершить к августу 2017 года.
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Категория
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Транспортные средства с прицепом и без них, а также мотоциклы с прицепом (коляской) и без них
|
Грузовые и пассажирские транспортные средства с прицепом и без них
|
Грузовые и пассажирские транспортные средства
|
Грузовые и пассажирские транспортные средства
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Способ оплаты*
|
Участок
124-150км
в Калужской области
|07:00 - 00:00
|50
|40
|75
|60
|100
|80
|180
|144
|
00:00 - 07:00
|25
|20
|35
|28
|50
|40
|90
|72
|
Участок
150-173км
в Калужской области
|07:00 - 00:00
|40
|32
|60
|48
|80
|64
|160
|128
|00:00 - 07:00
|20
|16
|30
|24
|40
|32
|80
|64
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