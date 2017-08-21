Шестой пошёл: в Калуге сгорел очередной деревянный дом

В воскресенье, 20 августа, загорелся двухэтажный дом № 13 по улице Смоленской. Как сообщает ГУ МЧС России по Калужской области, 6-квартирный дом был лишь частично расселён. В одной из квартир на втором этаже произошёл пожар.

- Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, - рассказали в МЧС. – Пожарными подразделениями спасено строение дома на сумму 1 миллион рублей.

В результате пожара пострадала кровля, обуглены стены.

Напомним, этот случай пожара деревянных домов стал за лето шестым. До того, 16 августа, сгорел дом на улице Королёва. 17 июля полыхал дом на Плеханова, 23 июля сгорел памятник архитектуры на Кутузова, 29 июля пожар произошёл на улице Набережной, 7 августа дом сгорел на Тульской.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.