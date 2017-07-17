Главная > Новости > Происшествия

В центре Калуги сгорела старая двухэтажка

17.07.2017 17:03 17 3976 Оксана КОЛОСОВА
В центре Калуги сгорела старая двухэтажка

Днём в понедельник, 17 июля, в областном центре загорелось старое двухэтажное здание по адресу: Плеханова, 72. По свидетельству очевидцев, строение выгорело полностью. На месте происшествия работали три пожарных расчёта.

Причины ЧП пока не называются. Известно, что на первом этаже дома располагался пункт по приёму макулатуры. Возможно, очаг возгорания находился именно там.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие пожар фоторепортаж

Еще новости из рубрики «Происшествия»

Два ребёнка пострадали в аварии под Калугой 17.07.2017 16:57

22-летний мотоциклист врезался в «Фольксваген» 17.07.2017 14:07

«БМВ» сбил 23-летнюю мотоциклистку 17.07.2017 12:39

На Либкнехта «Киа» влетел в столб – двое в реанимации 17.07.2017 11:23

Грузовик сгорел на Киевской трассе 17.07.2017 10:18

17.07.2017 22:52 68 0
16.07.2017 09:48 787 21
13.07.2017 14:06 2641 15
Все народные новости →

Комментарии читателей: 17 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
вс 01 октября, 12:00
Военно-историческая реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

вс 23 июля, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 20 июля, 18:00
Концерт "Летнее диско"
Гостиные ряды
ср 26 июля, 18:00
Концерт "Как упоительны в России вечера"
Гостиные ряды
чт 27 июля, 18:00
Концерт "Краски лета"
Гостиные ряды
пт 28 июля, 18:00
Концерт "Старые песни о главном"
Гостиные ряды

Кино

Таких событий пока нет
Новости компаний

Новый сезон "Игры Престолов" стартует на МегаФон.ТВ сегодня

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» призывает калужан соблюдать правила электробезопасности

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: в Калужской области продолжается подготовка энергетической инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу-2018

"Ростелеком" предлагает разгадать тайну

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - эх, липа, липа...

nafig 10 июл 2017 01:28

Хорошая музыка - Сталинская эпоха в цвете

drughunter 01 июл 2017 12:56

Нитуш's блог - Питер. Часть 3-я, заключительная. Авторская картина, хостел и Лиговка)))

Нитуш 28 июн 2017 17:29

Нитуш's блог - Питер. Часть 2-я. Городской скетчинг, метро и Питерский паб.

Нитуш 27 июн 2017 15:57