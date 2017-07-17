В центре Калуги сгорела старая двухэтажка

Днём в понедельник, 17 июля, в областном центре загорелось старое двухэтажное здание по адресу: Плеханова, 72. По свидетельству очевидцев, строение выгорело полностью. На месте происшествия работали три пожарных расчёта.

Причины ЧП пока не называются. Известно, что на первом этаже дома располагался пункт по приёму макулатуры. Возможно, очаг возгорания находился именно там.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.