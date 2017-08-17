Лето пожаров: ещё один дом сгорел в центре Калуги

В среду, около 20:00 в Калуге загорелся дом № 37 на улице Королёва. Огонь в считанные минуты охватил весь второй этаж. Пожарным удалось справиться с ним примерно к 21:00.
Двухэтажный каменно-деревянный дом был расселён. После пожара от второго этажа практически ничего не осталось. Причины случившегося сейчас выясняются.
Напомним, что это уже пятый старый дом, который сгорел за последний месяц в центре Калуги. 17 июля полыхал дом на Плеханова, 23 июля сгорел памятник архитектуры на Кутузова, 29 июля пожар произошёл на улице Набережной, 7 августа дом сгорел на Тульской.
Фото: «Калуга жесть».
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