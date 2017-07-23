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Памятник архитектуры сгорел в центре Калуги

23.07.2017 21:28 0 161 Дмитрий Ивьев
Памятник архитектуры сгорел в центре Калуги

Вечером в воскресенье, 23 июля, на перекрестке улиц Кутузова и Вилонова в Калуге загорелся дом. Пока не сообщается, что стало причиной пожара.

Как мы ранее рассказывали, это строение является памятником архитектуры XIX века – частью усадьбы Билибиных. Ещё два года назад расселенный дом облюбовали бомжи. Краеведы требовали хотя бы законсервировать дом. Городская управа смогла это сделать лишь спустя несколько месяцев. И всё равно через некоторое время бездомные вновь начали проникать внутрь.

Дом находится в городской собственности. Одно время планировалось, что помещения отремонтируют для офиса одного из банков. Но пока дело не сдвинулось. И пока не ясно, какой ущерб нанёс памятнику огонь.


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Тэги: происшествие пожар

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