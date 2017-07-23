Памятник архитектуры сгорел в центре Калуги

Вечером в воскресенье, 23 июля, на перекрестке улиц Кутузова и Вилонова в Калуге загорелся дом. Пока не сообщается, что стало причиной пожара.
Как мы ранее рассказывали, это строение является памятником архитектуры XIX века – частью усадьбы Билибиных. Ещё два года назад расселенный дом облюбовали бомжи. Краеведы требовали хотя бы законсервировать дом. Городская управа смогла это сделать лишь спустя несколько месяцев. И всё равно через некоторое время бездомные вновь начали проникать внутрь.
Дом находится в городской собственности. Одно время планировалось, что помещения отремонтируют для офиса одного из банков. Но пока дело не сдвинулось. И пока не ясно, какой ущерб нанёс памятнику огонь.
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