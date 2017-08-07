Дом полыхал несколько часов на улице Тульской

В ночь на понедельник, 7 августа, в Калуге сгорел деревянный дом на улице Тульской – в районе перекрёстка с Николо-Козинской.

По сообщениям очевидцев, пожарные тушили дом несколько часов.

Никто из людей не пострадал.

О причинах возгорания пока не сообщается.

Фото: «Калуга жесть».