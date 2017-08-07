Дом полыхал несколько часов на улице Тульской

В ночь на понедельник, 7 августа, в Калуге сгорел деревянный дом на улице Тульской – в районе перекрёстка с Николо-Козинской.
По сообщениям очевидцев, пожарные тушили дом несколько часов.
Никто из людей не пострадал.
О причинах возгорания пока не сообщается.
Фото: «Калуга жесть».
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