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Очередной дом сгорел в центре Калуги

30.07.2017 21:31 5 1161 Дмитрий Ивьев

В субботу, 29 июля, на улице Набережной в Калуге в районе Центрального парка культуры и отдыха произошёл пожар. Огонь уничтожил частный дом.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Видео в нашей группе в «ВКонтакте» выложил пользователь Mr Exwin.

Ранее в этом месяце, напомним, горели дома на Плеханова и Кутузова.


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Тэги: происшествие пожар

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