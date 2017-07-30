Очередной дом сгорел в центре Калуги

В субботу, 29 июля, на улице Набережной в Калуге в районе Центрального парка культуры и отдыха произошёл пожар. Огонь уничтожил частный дом.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Причины пожара устанавливаются. Видео в нашей группе в «ВКонтакте» выложил пользователь Mr Exwin.

Ранее в этом месяце, напомним, горели дома на Плеханова и Кутузова.