Картина дня: ямочный ремонт и затопленные дороги

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 11 апреля.

24-летнему мужчине грозит срок за секс с 15-летней школьницей. Уголовное дело завели после беременности девушки. Молодой папа рискует провести 10 лет в колонии.

Двух мягких медведей украли в Калуге. «Спецоперация» преступников попала на камеры видеонаблюдения.

Дорожники рассказали, сколько дней уйдёт на ремонт улицы Воскресенской. Обещают закончить раньше срока.

Волонтёры ищут родственников калужанина, сбежавшего из трудового рабства. Он мало что помнит.

Затопило дорогу в деревню Староскаковское, а также семь участков в Полотняном Заводе. Пик паводка ещё впереди.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.