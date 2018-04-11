Суходрев затопил 7 участков в Полотняном Заводе

В среду, 11 апреля, из-за подъёма уровня воды в реке Суходрев затопило 7 приусадебных участков в посёлке Полотняный Завод Дзержинского района.

По информации ГУ МЧС по Калужской области, угрозы жилым домам нет.

Под водой оказался также 150-метровый участок улицы Калужской. Объезд организован по улице Слободка.