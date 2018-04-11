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Суходрев затопил 7 участков в Полотняном Заводе

11.04.2018 16:27 3 1721 Дмитрий Ивьев
Суходрев затопил 7 участков в Полотняном Заводе

В среду, 11 апреля, из-за подъёма уровня воды в реке Суходрев затопило 7 приусадебных участков в посёлке Полотняный Завод Дзержинского района.

По информации ГУ МЧС по Калужской области, угрозы жилым домам нет.

Под водой оказался также 150-метровый участок улицы Калужской. Объезд организован по улице Слободка.


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Тэги: паводок происшествие
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