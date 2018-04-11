Двух мягких медведей украли в Калуге

В Калуге раскрыто хищение мягких игрушек из цветочного магазина.

В павильон зашли парень с девушкой. Пока они выбирали цветы, магазин обокрали.

- Воспользовавшись тем, что продавец при обслуживании покупателей ушла из торгового зала за цветами в холодильную камеру, в магазин зашёл молодой человек и взял со стеллажа две мягкие игрушки – медведей, общей стоимостью 2600 рублей, - сообщает 11 апреля пресс-служба УМВД по Калужской области.

Одну из игрушек он передал товарищу, ждавшему его на улице. Молодым людям 18 и 19 лет. Возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы.