24-летнему мужчине грозит срок за секс с 15-летней

В Калужской области 24-летнего мужчину ждёт суд за половые отношения с 15-летней девушкой. Уголовное дело завели, когда стало известно, что школьница беременна.

- В 2015 году подозреваемый, которому на тот момент был 21 год, и его 15-летняя знакомая катались на автомобиле, - рассказали 11 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Остановившись на проселочной дороге, молодой человек вступил в половые отношения со школьницей.

По уголовной статье мужчине грозит до 10 лет колонии.