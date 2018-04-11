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24-летнему мужчине грозит срок за секс с 15-летней

11.04.2018 15:14 15 7637 Дмитрий Ивьев
24-летнему мужчине грозит срок за секс с 15-летней

В Калужской области 24-летнего мужчину ждёт суд за половые отношения с 15-летней девушкой. Уголовное дело завели, когда стало известно, что школьница беременна.

- В 2015 году подозреваемый, которому на тот момент был 21 год, и его 15-летняя знакомая катались на автомобиле, - рассказали 11 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Остановившись на проселочной дороге, молодой человек вступил в половые отношения со школьницей.

По уголовной статье мужчине грозит до 10 лет колонии.


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Тэги: криминал
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