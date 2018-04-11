24-летнему мужчине грозит срок за секс с 15-летней

В Калужской области 24-летнего мужчину ждёт суд за половые отношения с 15-летней девушкой. Уголовное дело завели, когда стало известно, что школьница беременна.
- В 2015 году подозреваемый, которому на тот момент был 21 год, и его 15-летняя знакомая катались на автомобиле, - рассказали 11 апреля в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Остановившись на проселочной дороге, молодой человек вступил в половые отношения со школьницей.
По уголовной статье мужчине грозит до 10 лет колонии.
|
Мужчина убил родственницу на глазах у ребёнка 11.04.2018 14:00
Двух мягких медведей украли в Калуге 11.04.2018 12:54
Предпринимателю за взятку грозит штраф в 1,5 миллиона 10.04.2018 14:09
Взломщики унесли миллион из банкомата 10.04.2018 11:53
Бабушку обвиняют в гибели внучки на пожаре 09.04.2018 15:30
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: