Затопило дорогу в деревню Староскаковское

В среду, 11 апреля, разлившаяся Угра затопила 200-метровый участок дороги в деревню Староскаковское Дзержинского района. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В деревне находится 102 частных дома, постоянно там проживает 30 человек.
Ранее, напомним, спасатели сообщали о затопленных дорогах в Малоярославецком районе.
Пик паводка, по предварительным данным, придётся на 13-17 апреля.
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