Затопило дорогу в деревню Староскаковское

В среду, 11 апреля, разлившаяся Угра затопила 200-метровый участок дороги в деревню Староскаковское Дзержинского района. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В деревне находится 102 частных дома, постоянно там проживает 30 человек.

Ранее, напомним, спасатели сообщали о затопленных дорогах в Малоярославецком районе.

Пик паводка, по предварительным данным, придётся на 13-17 апреля.