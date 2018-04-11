Дорожники рассказали, сколько дней уйдёт на ремонт улицы Воскресенской

Как мы уже рассказывали, в среду, 11 апреля, на улице Воскресенской в Калуге начался ямочный ремонт.
Полностью улицу должны отремонтировать до 20 апреля. Но, по словам директора муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» Михаила СПИРИДОНОВА, работы планируется завершить раньше.
- Для ямочного ремонта проезжей части мы используем современную технологию литого асфальта, - подчеркнул Спиридонов. - Ее достоинством является большая прочность и морозостойкость заделанных участков, а также возможность производства работ даже в зимнее время. Данная технология позволяет проводить ремонт дороги в кратчайшие сроки и с высоким уровнем качества. Всего на Воскресенской будет отремонтировано порядка 150 кв. м. дорожного полотна.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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