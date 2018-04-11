Улицу Воскресенскую перекроют

11.04.2018 08:33 709 Елена Французова

Как мы рассказывали, после зимы вся улицы Воскресенская покрыта ямами. В среду, 11 апреля, движение по ней будет перекрыто в связи с выполнением ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части, сообщает пресс-служба городской управы Калуги.





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