Как после бомбёжки: на Воскресенке вместе со снегом сошёл асфальт

Калужане возмущены состоянием улицы Воскресенской. Она вся в ямах. Эту тему обсудили в понедельник, 9 апреля, на планёрке в городской управе.
- До 20 апреля ямы попробуем устранить, - заявил начальник Управления городского хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ.
Он рассказал, что сначала дорожные рабочие фрезеруют ямы, а затем заливают их литым асфальтом.
- А можно каким-то образом повлиять на этот процесс, на технологию, чтобы неделю-две ямы не стояли фрезерованные, - поинтересовался и.п. городского головы Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.
- Здесь мы зависим полностью от завода-производителя, - ответил Дмитриев. - И мы не знаем, когда получим асфальт. Поэтому сначала всё изготавливаем, а потом в течение 3-4 суток асфальт получаем. В любом случае не будет такого, чтобы 10 дней или неделю стояли.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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