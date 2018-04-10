Как после бомбёжки: на Воскресенке вместе со снегом сошёл асфальт

Калужане возмущены состоянием улицы Воскресенской. Она вся в ямах. Эту тему обсудили в понедельник, 9 апреля, на планёрке в городской управе.

- До 20 апреля ямы попробуем устранить, - заявил начальник Управления городского хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ.

Он рассказал, что сначала дорожные рабочие фрезеруют ямы, а затем заливают их литым асфальтом.

- А можно каким-то образом повлиять на этот процесс, на технологию, чтобы неделю-две ямы не стояли фрезерованные, - поинтересовался и.п. городского головы Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Здесь мы зависим полностью от завода-производителя, - ответил Дмитриев. - И мы не знаем, когда получим асфальт. Поэтому сначала всё изготавливаем, а потом в течение 3-4 суток асфальт получаем. В любом случае не будет такого, чтобы 10 дней или неделю стояли.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.