Волонтёры ищут родственников калужанина, сбежавшего из трудового рабства

Волонтёры сообщают, что во временном убежище находится калужанин, сбежавший из трудового рабства.
- Он ищет свою сестру в Калуге, ему больше идти некуда, - рассказывает движение «Альтернатива».
Мужчину зовут Вячеслав Салманович Сулейманов, родился 20 августа 1956 года.
- Всё, что он смог сказать о сестре: Любовь Александровна Кисилева (фамилия по мужу), 1954 года, работала хирургом в больнице, у неё есть сын Алексей Борисович Кисилев.
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