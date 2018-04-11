Волонтёры ищут родственников калужанина, сбежавшего из трудового рабства

Волонтёры сообщают, что во временном убежище находится калужанин, сбежавший из трудового рабства.

- Он ищет свою сестру в Калуге, ему больше идти некуда, - рассказывает движение «Альтернатива».

Мужчину зовут Вячеслав Салманович Сулейманов, родился 20 августа 1956 года.

- Всё, что он смог сказать о сестре: Любовь Александровна Кисилева (фамилия по мужу), 1954 года, работала хирургом в больнице, у неё есть сын Алексей Борисович Кисилев.