Картина дня: общая беда и новый градоначальник

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 27 марта.

В связи с трагедией в Кемерово в России объявлен общенациональный траур. В Калуге митинг этим вечером состоялся на Театральной площади.

Разыграли машину среди калужан, которые участвовали в рейтинговом голосовании. Главный приз достался пенсионеру, у которого нет прав. Он рассказал нам, кому подарит авто.

Городской голова Калуги Константин Горобцов сегодня официально ушёл в отставку. Депутаты гордумы оперативно проголосовали за нового руководителя.

В нашем большом материале вспоминаем, чем запомнится калужанам Константин Горобцов.

На перекрестке улиц Кирова и Московской столкнулись две легковушки. Момент аварии попал на видео.

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