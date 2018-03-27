Момент аварии на улице Кирова попал на видео

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 27 марта, на перекрёстке улиц Кирова и Московской в Калуге столкнулись ВАЗ 2107 и «Шкода». Момент аварии попал на запись камеры системы «Безопасный город».

Водитель «Жигулей» пытался с Кирова повернуть налево на Московскую, а автомобилист на иномарке ехал прямо по Кирова. Никто из людей не пострадал.