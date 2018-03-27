На Кирова «семёрка» и «Шкода» не поделили дорогу

Во вторник, 27 марта, около 9 утра на перекрёстке улиц Кирова и Московской в Калуге столкнулись две легковушки.
- По предварительной информации, водитель ВАЗ 2107, поворачивая на разрешающий сигнал светофора налево - с улицы Кирова на улицу Московскую, не уступил дорогу автомобилю Skoda, который двигался во встречном направлении прямо – со стороны площади Победы, - рассказали нам в отделе ГИБДД по Калуге.
В результате ДТП никто не пострадал.
Фото: Роман Керимов.
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