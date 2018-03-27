Объявлен общенациональный траур

В Калуге, напомним, акция памяти пройдёт 27 марта: в 17:00 запланирован митинг на Театральной площади .

Президент России Владимир Путин объявил среду, 28 марта, днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово.

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