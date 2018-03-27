Драмтеатр перенёс представление из-за траура

Запланированное на 27 марта в Калуге представление по случаю Дня театра переносится на 9 апреля из-за траура по погибшим в Кемерово. Об этом утром во вторник рассказали в Калужском драмтеатре.

- В 18:30 вы можете возложить цветы на ступенях театра в память о жертвах трагедии в Кемерово, - говорится в сообщении. - Светлая память погибшим.