Розыгрыш автомобиля в Калуге: попади пальцем в небо

В понедельник, 26 марта, в прямом эфире калужской телекомпании прошёл второй этап викторины среди участников рейтингового голосования. Напомним, что 18 марта у нас выбирали не только президента, но и территорию, которую благоустроят уже в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».. В Калуге победителями стали Яченское водохранилище и сквер «Содружество» на Кубяка.

Дабы поощрить активных горожан, территориальные общины решили устроить среди них розыгрыш призов – от смартфона до автомобиля «Лада Приора». В первом туре случайным образом отобрали из 170 тысяч участников отобрали 50 человек. Именно им и предстояло сразиться за суперприз.

Однако в студию телекомпании пришли только 44 человека, остальные проигнорировали викторину. Но представители ТОСов обещали, что даже отсутствовавшие не останутся без подарков, им вручат мобильные телефоны.

Викторину разделили на 4 этапа. На каждом - отсеивающиеся участники получали поощрительные призы – телефоны, планшеты, телевизоры. Среди 7 человек, прошедших в 4 тур, разыграли автомобиль.

Поскольку приз предоставляли территориальные общины, то и вопросы решили задавать только те, которые связаны с их историей. Викторину назвали «Общинами сильна Калуга». И хотя городскому голове Константину Горобцову обещали, что вопросы будут лёгкими, они оказались весьма специфическими. Думаю, что даже руководители общин ответить на некоторые из них не смогли бы без подсказки Википедии.

Самым лёгким был первый вопрос – сколько на сегодняшний день существует территориальных управлений в Калуге. 28 человек ответили правильно. К слову, в этой викторине не так уж важны были правильные ответы, главное было ответить близко к правильному – попасть пальцем в небо.

У калужан спрашивали: номер правового акта, который определяет существование ТОСов, в каком году была организована ассоциация ТОСов, в каком году в СССР был принят акт, который ввёл территориальное самоуправление и так далее.

Таким образом в десятом часу вечера в финал прошли 7 человек. Из них отобрали двоих. Им предстояло назвать возраст самого старшего руководителя ТОС. Девушка сказала 60, пенсионер – 70. Правильный ответ – 76 лет. В итоге победителем стал пенсионер Николай МАТЮХИН.

Он признался, что не рассчитывал выиграть автомобиль. Пенсионеру 76 лет, зрение плохое, да и прав нет.

- Я шёл за телевизором!

Машину калужанин решил подарить внучке Юлии.

Фото автора и горуправы Калуги.