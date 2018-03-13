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Горобцов о розыгрыше автомобиля на выборах: «Попроще. Иначе появляется обман»

13.03.2018 12:56 12 3364 Елена Французова
Горобцов о розыгрыше автомобиля на выборах: «Попроще. Иначе появляется обман»

Смартфоны, планшеты, телевизор и машину разыграют в Калуге среди участников рейтингового голосования за проекты по благоустройству территорий. В понедельник, 12 марта, на планёрке в городской управе чиновники рассказали, как будет проходить розыгрыш.

По словам чиновников, каждый калужанин, проголосовавший за то или иное городское пространство, получит пронумерованный купон. Его надо заполнить. Одну половину участник розыгрыша должен оставить себе, другую - отдать организаторам. Итоги подведут 19-20 марта.

- Итоги будут подводиться в два этапа, - рассказал руководитель пресс-службы городского головы Владимир КРАСНИКОВ. - Первый этап, будут отбирать 50 калужан, которые примут участие во втором этапе. Отбираться они будут, скорее всего, в прямом эфире телевидения путём случайного доставания [купона] из барабана.

Второй этап – историческая викторина.

- 50 человек примут участие в творческом конкурсе на знание истории как города, так и общественно-территориального самоуправления. И по его итогам будут выдаваться призы. Человек, который наиболее ярко и талантливо проявит себя в этом конкурсе, получит автомобиль. Там довольно сложная схема, - объяснял Красников.

- Давайте попроще подойдите, - попросил городской голова Константин ГОРОБЦОВ. - Все подумают: «Ах, надо ещё историю за два дня выучить, а потом ещё прийти в неудобное для меня время, и, скорее всего, там будут только блатные! Значит я не пойду, и подавитесь вы со своей викториной!» Попроще. Иначе появляется обман.

Горобцова заверили, что все вопросы будут очень лёгкие. Любой калужанин в состоянии на них ответить.

- За машину звонить Анатолию Вассерману не придётся? – поинтересовался Горобцов.

Ему ответили, что не придётся.

- Осталось только прийти и сказать: «Я люблю Калугу»! – подвёл итог разговору Горобцов.


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Тэги: благоустройство владимир красников константин горобцов
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