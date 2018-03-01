Среди пришедших на выборы разыграют машину

Новая «Лада Приора» станет главным призом в рейтинговом голосовании по определению общественных пространств, которые благоустроят в 2018 году, сообщает пресс-служба городской управы. Машину разыграют среди тех калужан, которые придут проголосовать 18 марта. Напомним, что в окончательный список претендентов вошли 38 территорий.
- Мы рады, что эта тема не оставляет горожан равнодушными, и нам захотелось превратить саму процедуру рейтингового голосования в праздник с поощрительными подарками, как и положено, – говорит Эльвира Капитонова, председатель Ассоциации ТОС города Калуги. – Такое поощрение для калужан подготовили калужские предприниматели, предоставив автомобиль, который может получить любой калужанин, принявший участие в рейтинговом голосовании.
Автомобиль предоставит один из автосалонов города.
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